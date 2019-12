Gf Vip 2020 | in arrivo grosse sorprese | 3 big hanno detto di si | sono Adriana Volpe

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un Grade Fratelloorfano di Ilary Blasi che però, secondo i primi rumors, avrà concorrenti di primissimo piano. Sarà condotto da Alfonso Signorini e avrà come opinionista Wanda Nara. Tra i concorrenti sicuri vi saranno l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Rita Russic, il modello Andrea Denver e il cantautore Pago. In queste ore, l’autore televiivo Gabriele Parpiglia ha fatto i nomi di altri 3 molto probabili concorrenti. Si tratta di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia conosciuta da tutti come madre natura di Ciao Darvin e Paola Di Bene. Altri nomi dati come papabili concorrentiquelli di: Aristide Malnati, Antonella Elia,, Barbara Alberti, Fabio Testi, Antonio Zequila. Proprio Antonio Zequila ha confermato la sua presenza al Grande Fratello 4 Vip con una serie di emoticon di baci a una fan che ha espresso il desiderio di vederlo partecipare al ...

