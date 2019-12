Gessica Notaro si opera all’occhio lesionato dall’acido | “Vicini alla svolta” E si

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Gessica Notaro si opera all'occhio e si toglie la benda su Facebook VIDEO È un giorno importantissimo quello di oggi, lunedì 16 dicembre, per Gessica Notaro: la showgirl di Rimini, sfregiata nel 2017 dall'allora fidanzato Edson Tavares, si opera all'occhio sinistro, rimasto cieco in seguito all'aggressione. L'ex concorrente di Miss Italia ha dato l'annuncio ai suoi follower sul proprio account Facebook, con un video girato direttamente all'interno dell'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverata: "Sono in pre-sala operatoria. Oggi non è un vero e proprio intervento – chiarisce Gessica Notaro – ma è un giorno particolare perché oggi devono tagliare nel mezzo le due palpebre che sono state cucite in questi due anni, per vedere che succede all'interno dell'occhio".

