Gessica Notaro mostra l’occhio prima dell’operazione | “Giorno fondamentale”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono passati quasi 3 anni da quel 10 gennaio 2017, giorno in cuiè stata sfregiata permanente con dell’acido dall’ex compagno Edson Tavares. Da allora, la ex reginetta di bellezza ha iniziato un percorso fatto di sofferenza e riscatto: ospedali, sale operatorie, tribunali, ma anche studi televisivi e copertine che hanno raccontato la sua storia ma, soprattutto lei. Una giovane donna che il pubblico ha imparato ad amare e a seguire. E lei,, ha risposto con aggiornamenti puntuali e precisi circa il suo percorso di rinascita che, in alcuni casi, è passato anche dal corpo. Da quel viso sfigurato e da quelche, oggi, ha una nuova speranza. Cosa succede in sala operatoria Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram,ha raccontato ai suoi follower i progressi medici che la attendono. Con una dovizia di particolari che rabbrividisce ma ...

