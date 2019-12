Germani Brescia-Nanterre | programma | orario e tv EuroCup basket 2019-2020

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Scende in campo domani alla PalaLeonessa la, impegnata nell’ultimo (e decisivo) match della prima fase di. La qualificazione alle Top 16 è tutta da giocarsi nel girone C, il più equilibrato del lotto. Al via, infatti, ci sono quattro squadre appaiate con 5 vittorie e 4 sconfitte, ma i risultati dei primi turni premiano Darussafaka e Badalona, che sono già qualificate alle Top 16. Per gli ultimi due posti disponibili in corsa ci sono Kazan,e lo stesso, che attualmente segue con 4 vittorie e cinque sconfitte. Per– vittorioso all’andata in Francia per 73-65 – una vittoria significherebbe qualificazione certa e uno dei primi tre posti del girone. In caso di ko, invece, tutto dipende dal punteggio del match cone dalla sfida tra Kazan e Darussafaka. A questo punto varrebbe la classifica avulsa e per ...

