Genova | vuole viaggiare senza biglietto | niegeriana morde capotreno

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Federico Garau La straniera si è rifiutata di mettersi in regola, così come di fornire le proprie generalità all'operatore e di scendere dal convoglio: per lei arriva una denuncia a piede libero Sorpresasu un treno diretto a, pretendeva di proseguire la corsamettersi in regola o fornire i dati personali e consentire quindi all'operatore di TrenItalia di compilare verbale e multa. Non solo, dato che fermamente decisa a rimanere a bordo ha addirittura morso il braccio del controllore, ferendolo. Protagonista in negativo dell'ennesima incresciosa aggressione su un mezzo pubblico una ragazza di 23 anni di nazionalità nigeriana, ospite di una struttura di accoglienza di Ventimiglia, in provincia di Imperia. È quanto accaduto nei giorni scorsi, come riportato dalla stampa locale, all'interno della carrozza di un treno regionale in dirittura d'arrivo ...

