Gedi | Maurizio Scanavino nuovo direttore generale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laura Cioli, amministratore delegato edel gruppo, lascia il ruolo die conserva l’incarico di amministratore delegato fino all’esecuzione dell’operazione di cessione della partecipazione detenuta da Cir ina Exor. Cioli, nella prospettiva del cambiamento dell’assetto proprietario, “ha convenuto di mettere a disposizione il proprio mandato” si legge in una nota di, giungendo a un accordo con la società per la risoluzione consensuale del rapporto.Il Cda ha nominatodel gruppo, giàdi Itedi e poi a.d. di Gnn, per la divisione La Stampa e Il Secolo XIX.L’accordo con Cioli prevede, oltre alle ordinarie spettanze di fine rapporto, la corresponsione di un importo pari 1.850.000 euro lordi (95% a titolo di incentivo ...

