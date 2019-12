Gazzetta | il quarto posto è un miraggio | senza Champions il Napoli perde 70-80 milioni

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Iloramai sembra un”, scrive così Mimmo Malfitano sulladello Sport, dopo l’ennesima prestazione deludente delche lascia intendere, anche al neo arrivato Gattuso, che la situazione sia più grave di ciò che si pensasse e che i problemi non erano quelli relativi al modulo o agli allenamenti. Mare laper la prossima stagione non è un problema da poco per la società di De Laurentiis che punta sugli introiti dell’Europa per sostenersi D’altra parte, ilnon può concedersi più pause se vuole coltivare l’ambizione europea. Il, ormai, sembra un, al massimo potrebbe lottare per l’Europa League che ridimensionerebbe di parecchio, comunque, il progetto di De Laurentiis. Ilè un club che si autofinanzia e non giocare laLeague peserebbe per 70-80...

