“Gay in Tv sì | ma non a Natale” | Mara Venier risponde a una fan difendendo Tiziano Ferro

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo la lunga intervista andata in onda a Domenica In, un commento alla foto dida parte di una fan su Instagram induce la conduttrice are, sottolineando l'ovvio el'artista e la sua sessualità: "Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno!!!! Perché l’amore non ha sesso.....!!!!".

SirDistruggere : Mara Venier si è presa la briga di replicare a una mentecatta che l'ha criticata per aver mandato in onda l'intervi… - trash_italiano : Utente critica Mara Venier per l'intervista a Tiziano Ferro: 'non mi è piaciuta l'intervista ad un gay sotto il per… - cincy1999 : RT @radio_zek: Non siate gay sotto le feste. Italia, 2019 #TizianoFerro #DomenicaIn -