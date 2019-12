Frattamaggiore | si barrica in casa con le armi | arrestato un 54enne

Leggi la notizia su 2anews

(Di lunedì 16 dicembre 2019): la Polizia hauntosi incon delle, dopo aver aggredito moglie e figlia. Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato disono intervenuti in un appartamento di via Strauss a Frattaminore per una segnalazione di aggressione da parte di un uomo nei confronti della moglie … L'articolo, siincon leunproviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

