Francia, lascia 'Monsieur pensioni'

Duro colpo per il governo di unaparalizzata da ormai 12 giorni per lo sciopero dei trasporti contro la riforma delle: si è dimesso, dopo giorni di polemiche, l'artefice del progetto voluto da Emmanuel Macron, il "" Jean-Paul Delevoye. L'uomo di fiducia di Macron, che lo aveva nominato due anni fa per disegnare la riforma delle, ha parlato di"attacchi violenti" e "falsità" contro di lui, ma con l'obiettivo di "colpire un progetto essenziale".(Di lunedì 16 dicembre 2019)