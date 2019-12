Formula 1 | Lewis Hamilton vince anche la classifica votata dai piloti Quarto Sainz | solo

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si è da poco conclusa una lunga e intensa stagione di1.è stato il grande dominatore con 11 vittorie e 17 podi si è portato a casa senza troppi affanni il sesto titolo di campione del mondo. Una superiorità riconosciutadai suoi colleghi che hanno stilato la propria graduatoria personale di fine anno. Secondo quanto riportato da Marca sono stati 15 iche hanno espresso la propria preferenza, assenti i dueMercedes e Ferrari oltre a Raikkonen. Nessuno poteva votare per sé stesso e il voto è stato inviato in forma anonima. Come dettoha vintoquesta particolare graduatoria, la sua superiorità è stata talmente evidente che i colleghi non hanno potuto fare altro che nominarlo numero 1. Alle sue spalle il combattivo Max Verstappen, in terza posizione Charles Leclerc, in pratica sin qui è stata riproposta la stessa...

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1, #Mercedes: la pagella di fine stagione di Lewis #Hamilton - FormulaPassion : #F1, #Mercedes: la pagella di fine stagione di Lewis #Hamilton - FTraiettoria : Jarvis: “Lewis mi ha impressionato. Valentino? I feedback della Mercedes erano positivi…” -