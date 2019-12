Formula 1 | la Ferrari pensa al futuro | ecco quando sarà in pista la vettura del 2021

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laina febbraio. La Rossa si prepara a provare le gomme 18 pollici per la stagione della ‘rivoluzione’. ROMA – Laina febbraio. La Rossa qualche giorno prima della presentazione della nuovaritornerà sul tracciato per provare la macchina della ‘rivoluzione’ con le gomme da 18 pollici.un test importante per ilvisto che la scuderia di Maranello punta a ritornare al successo. Non è ancora chiaro chi dei pilotialla guida di questa. Possibile una chance per Charles Leclerc oppure il classico rookie, come prevedere il regolamento. In questo caso i fari, molto probabilmente, saranno puntati su Mick Schumacher, il talento destinato a ripercorrere la carriera della padre a Maranello. Lapronta a provare la macchina delLala quarta scuderia a provare le ...

