Flamengo-Al Hilal | orario | programma e tv Probabili formazioni Mondiale per club 2019

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo i primi round ad eliminazione diretta, ilperentra finalmente nel vivo: domani pomeriggio, alle ore 18.30 italiane (20.30 in Qatar), al “Khalifa International Stadium” di Doha si disputerà la prima semifinale, che vedrà oppostee Al. Ilpartecipa alperin quanto fresco vincitore della Copa Libertadores: lo scorso 23 novembre la squadra brasiliana ha infatti sconfitto in finale il River Plate per 2-1, ribaltando clamorosamente lo svantaggio iniziale con una doppietta siglata dall’ex Inter Gabriel Barbosa proprio a ridosso del 90′. Per i rossoneri il match di domani sarà l’esordio nella competizione che si sta disputando in Qatar, dal momento che da regolamento il team campione del Sud America (così come quello campione d’Europa) ottiene di diritto il pass per la semifinale delper ...

