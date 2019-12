Fiorentina | Montella | «Grande partita | Vlahovic arriverà in alto» – VIDEO

Fiorentina - Vlahovic : «Il gol dà fiducia. Siamo con Montella» : L’attaccante della Fiorentina Vlahovic ha parlato del pareggio conquistato contro l’Inter nel finale di gara Dusan Vlahovic è intervenuto al termine della sfida contro l’Inter, pareggiata 1-1: «Sono entrato male in partita, ma questo gol mi dà fiducia. Devo continuare a lavorare e migliorare, solo così posso raggiungere i miei obiettivi». «Ibrahimovic? È un idolo per tutti. Montella? Siamo tutti con lui in questo periodo ...

"Il risultato di oggi ha un valore importantissimo, credo che la squadra abbia fatto una bella partita. Non volevamo perdere, anche per quanto prodotto, ne abbiamo perse diverse così". Parla così a Sky Sport, nel post Fiorentina-Inter, il tecnico viola Vincenzo Montella. "Chiaro, i tre punti erano ancora migliori. Vlahovic ha fatto un gran gol, sono contento per lui. E'un ragazzo che arriverà, ha le qualità e dà ...

Fiorentina - Montella : «Grande partita. Vlahovic arriverà in alto» : Il tecnico della Fiorentina Montella ha commentato la prestazione offerta dalla squadra viola contro l’Inter Vincenzo Montella ha analizzato il pareggio conquistato al Franchi contro l’Inter: «Abbiamo fatto una grande partita, la sconfitta sarebbe stata beffarda. C’era voglia di fare la prestazione e siamo stati sempre in partita». «Alla fine pensavo addirittura di poterla vincere. Vlahovic? Ha fatto un grandissimo gol ...

Fiorentina - Antognoni : «Montella è in discussione - ma siamo fiduciosi» : Antognoni, dirigente della Fiorentina, è intervenuto in occasione della sfida contro l’Inter: ecco le sue parole sul destino di Montella Giancarlo Antognoni, intervenuto a Sky Sport in occasione di Fiorentina-Inter, ha parlato dell’importanza della sfida e del futuro di Montella sulla panchina del club toscano. «Sicuramente vedremo una Fiorentina più determinata. Arriva da un brutto periodo e ci capita a puntino la capolista che ...

Fiorentina - Castrovilli : «Montella? Darò tutto per lui e se segno un gol lo dedico a Ribery» : Fiorentina, le parole di Gateano Catsrovilli che si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport Sta vivendo un sogno in questa stagione Gaetano Castrovilli. Il giocatore della Fiorentina è esploso quest’anno e ha già gli occhi di molti club addosso, oltre ad aver conquistato anche la chiamata in Nazionale. Ecco le sue parole dall’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. RIBERY – «Sarà un’assenza ...

Convocati Fiorentina : Boateng a disposizione di Montella contro l’Inter : Si avvicina la delicata sfida contro l’Inter per la Fiorentina di Montella: ecco l’elenco dei Convocati del tecnico viola La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati di mister Vincenzo Montella in vista del match contro l’Inter di Antonio Conte. Ecco l’elenco: Portieri: Cerofolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Venuti. Centrocampisti: Badelj, ...

Fiorentina-Inter (domenica - 20 - 45 - Sky) : Montella si gioca tutto. E si affida a Chiesa. Formazioni : Si gratta la testa, Vincenzo Montella: in due partite - domani con l'Inter e venerdì con la Roma - si gioca la permanenza sulla panchina della Fiorentina. E dalla Germania ariva la notizia che Ribery, se va bene, tornerà in campo non prima di marzo. La sua speranza? Vincere, o almeno non perdere queste due partite, e che Pradè rinforzi davvero la squadra a gennaio

Fiorentina - Montella : “E’ stata una settimana particolare per tutti…” : “Sono caduto tante volte nella mia vita. Tante, e mi sono sempre rialzato. Noi allenatori sappiamo che molto spesso siamo i colpevoli, a volte realmente, a volte un po’ meno ma fa parte del gioco. Io sono carico, sono lucido, ho una grossa voglia di rivalsa e quindi sotto questo punto di vista sono molto sereno”. Parla così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella nella conferenza stampa della vigilia della sfida tra ...

Fiorentina-Inter - le probabili formazioni : Montella recupera Pezzella - poche alternative per Conte : Fiorentina-Inter, le probabili formazioni – Posticipo di lusso per la domenica di Serie A. Una Fiorentina in netta involuzione riceve la capolista Inter. Montella recupera German Pezzella al centro della difesa, ma dovrà fare a meno di Ribery per almeno altri due mesi. Il francese sarà operato e si dovrebbe rivedere in campo per febbraio. Spazio, dunque, alla coppia Chiesa-Vlahovic. In mezzo al campo confermato il trio ...

Fiorentina : Montella e l’approccio troppo rinunciatario : Il primo tempo della Fiorentina di Montella contro il Torino è stato troppo rinunciatario. Baricentro eccessivamente basso In sala stampa, Montella ha criticato molto il primo tempo della Fiorentina contro il Torino. I viola, disegnati con il 451 in fase difensiva, sono infatti stati troppo rinunciatari. Si è sostanzialmente rinunciato a difendere in avanti nonostante un centrocampo molto dinamico in teoria nel pressing. Il Torino ha così ...

Fiorentina - Pradè : «Montella rimarrà fino a Natale - poi vedremo» – VIDEO : Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in zona mista del futuro di Vincenzo Montella sulla panchina viola (-Dal nostro inviato) Quattro sconfitte di fila per la Fiorentina che sta vivendo la prima vera crisi dell’era Commisso. Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha parlato in zona mista dando fiducia a Montella fino a Natale. «Momento difficile, durissimo. Approccio molle alla gara, è lì che è mancata la ...

Fiorentina - Pradè sul rischio esonero Montella e sull’ipotesi Gattuso : E’ un momento difficile in casa Fiorentina. La sconfitta odierna con il Torino complica la situazione in classifica, al termine del match ecco le parole del ds Pradè ai microfoni Rai: “Vincenzo Montella non è a rischio e domenica prossima siederà come sempre in panchina. Il mister è una persona intelligente, sa che non è un periodo semplice. Insieme ai calciatori ce la faranno ad uscire fuori. Ipotesi Gattuso? Non abbiamo mai ...

Fiorentina - Montella : «C’è rabbia. Commisso? Non l’ho incontrato ma serve pazienza» : Le parole di Vincenzo Montella al termine della sconfitta dell’Olimpico contro il Toro: «È un momento delicato» Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro il Toro. MATCH – «C’è tanta rabbia perchè la squadra non ha giocato male. Siamo partiti un po’ contratti e non va bene. Nella ripresa abbiamo reagito creando 4 occasioni nitide senza concretizzare e ...