FIFA | denuncia a Blatter e Platini L’ex vicepresidente | «Attacco politico»

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laha ufficialmenteto. L’ex: «Un» Laha presentato unacontro Josephe Michel. Nel comunicato ufficiale si legge che la Federazione ha «avviato, nelle sedi competenti in Svizzera, un procedimento contro l’ex presidente e l’ex, chiedendo la restituzione di 1,84 milioni di euro indebitamente versati anel 2011». L’entourage diha risposto: «Unper rendere infattibile una candidatura di Michel come presidente. Infantino lo teme e avrebbe fatto meglio a difendersi dai casi molto più gravi in cui laè implicata». Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: la Fifa denuncia Blatter e Platini. La replica: 'Attacco politico, Infantino pensi ad altro' - cmdotcom : UFFICIALE: la Fifa denuncia Blatter e Platini. La replica: 'Attacco politico, Infantino pensi ad altro'… - Alonlyone : @EA_FIFA_Italia A mio parere avete delle impostazioni per rallentare il gioco di #Fifa20 e far perdere un giocator… -