Fenerbahce Istanbul-Civitanova: programma, orari e tv Champions League volley 2020 (Di lunedì 16 dicembre 2019) Giovedì 19 dicembre si giocherà Fenerbahce Istanbul-Civitanova, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di volley maschile. I Campioni d’Europa, reduci dal successo sul campo del Budejovice, saranno impegnati in un nuovo match in trasferta e dovranno cercare di espugnare il Buhan Felek Salonu della metropoli turca: l’impresa è ampiamente alla portata della Lube che andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale per poi lanciarsi con più ottimismo verso il doppio confronto con Trento di fine gennaio che varrà verosimilmente il primo posto nel girone. Segui Fenerbahce-Civitanova in diretta streaming su DAZN I freschi Campioni del Mondo si affideranno alla classe dei soliti Osmany Juantorena, Yoandy Leal e Bruninho per avere la meglio contro i padroni di casa che punteranno sui vari ...

