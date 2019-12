Federica Brignone e Sofia Goggia | il sogno tabù della Coppa del Mondo nell’era di Mikaela

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019)286 punti, Viktoria Rebensburg 261, Petra Vlhova 238, Corinne Suter 225, Nicole Schmidhofer 218, Michelle Gisin 207,196. In unparallelo ed immaginario, staremmo assistendo ad unadeldi sci alpino equilibrata ed incertissima, con ben due azzurre in lizza per giocarsi la sfera di cristallo generale. Peccato che la realtà, nuda e cruda, veda un’atleta nettamente davanti a tutte quelle appena citate:Shiffrin. Con 532 punti l’americana guarda tutte dall’alto e nessuna sembra anche solo in grado di scalfirne il dominio. La corsa alladelnon solo sembra essere già chiusa a metà dicembre, ma probabilmente non è mai davvero iniziata. E dire che, sinora, la fuoriclasse statunitense ha incamerato ‘solo’ due successi parziali, entrambi in slalom. A fare la differenza sono tuttavia i sei podi ...

Eurosport_IT : ITALIA, CHE SPETTACOLO! Sofia Goggia vince il Super G di St. Moritz, Federica Brignone è seconda per un solo cente… - matteosalvinimi : Storica doppietta italiana oggi alla Coppa del Mondo di Sankt Moritz, in Svizzera. APPLAUSI a Sofia Goggia e Federi… - ItaliaTeam_it : TROPPO FORTI ??? Sofia prima, Federica seconda, doppietta leggendaria nel superG di St. Moritz! #ItaliaTeam… -