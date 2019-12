Fatelo ma fatelo slow Il sesso lento è la nuova moda e pure i sex toys si sono adeguati

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quanti di voi, finito l’amplesso, guardano frenetici il cellulare? Suppongo siate in tanti. Ai miei tempi al massimo si fumava una sigaretta, si accendeva la tv, si beveva un bicchier d’acqua per la secchezza delle fauci dovuta alorale. La sveltina era una eccezione: era il brivido tintobrassiano dentro a un portone, in un campo o per le scale deserte. I film pornografici avevano trame, inquadrature ampie e protagonisti con le facce gaudenti. Poi con l’avvento di Internet tutto è virato di regola alla frenesia, alla fretta, alla distrazione del “qui ma penso all’appuntamento dal dentista o a quella email che mi ha stressato e a cui devo rispondere”. E’ ora di dire basta, di tornare al risparmio di energie, al focus sul piacere e non ai mille pensieri che disturbano la mente e il corpo. Se ne è accorto anche il mercato degli oggetti del piacere ...

