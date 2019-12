Fantaghirò in tv | la programmazione di Natale 2019 in orari proibitivi | ecco come vedere

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Anche questotornain televisione, ma gliquest'anno sono davveroal punto che anche il canale ufficiale della saga fantasy chiede scusa ai suoi fan: "Ragazzi ci dispiace molto :-( Noi ci abbiamo provato ma Mediaset quest'anno non è riuscita a fare di meglio".

Mattelan1 : Il mio amore ?? - zazoomnews : Torna Fantaghiró in tv a Natale 2019 con un’assurda programmazione: fan in rivolta - DrApocalypse : #Fantaghiró torna su Mediaset Extra, la programmazione per Natale 2019 -