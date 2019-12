Fabio Fognini tennis | lo sfogo | “Gli ignoranti sappiano che ho vomitato”

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019)potrà essere accusato di molte cose, ma non certo di non parlare in maniera diretta. Alta di Arma di Taggia, com’è ben noto, le critiche gratuite piacciono ben poco, e dopo quelle ricevute al termine della finale persa contro Daniil Medvedev (con il punteggio di 6-2 6-2) nella DiriyahCup, primo storico torneo d’esibizione disputato in Arabia Saudita, ha deciso di rispondere a tono a modo suo. Il ligure, infatti, ha postato due “Instagram Stories” sul suo account. La prima nella quale era in primo piano, con il viso particolarmente sbattuto, con la frase “A casa KO“, quindi ha deciso di rincarare la dose, per mettere i puntini sulle “I” dopo quanto letto tra social network e quotidiani. “Ci tengo a precisare a tutti gliche ieri mattina ho vomitato e ho avuto la febbre sino alle 4.00 del ...

