Europa | rischi per singoli | imprese e comunità La proposta di Erasmo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le elezioni inglesi segnano una svolta storica per Regno Unito ed Unione Europea: la prima sceglie un proprio percorso solitario, la seconda perde uno Stato membro. Nel concreto, per la prima volta - dopo 62 anni - l’unità politica e organizzativa dell’Unione è messa in discussione ed il progetto europeo, fondato su aggregazione di Stati, subisce una perdita di peso.La mobilità, elemento unificante e caratterizzante delle politiche continentali, patisce uno stop: ciò che ha rappresentato la conquista migliore dell’(la mobilità di persone, merci, tecnologie e competenze) subisce infatti un duro colpo. Il messaggio più facile e immediato, il racconto più semplice e concreto di ciò che significa(va) aderire all’Unione e i vantaggi che ciò genera(va), questa volta non è ...

