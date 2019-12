Esiste l’indirizzo «Salvo24@libero it»? Pare proprio di no | ma occhio al falso Salvo24 su

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si è parlato tanto in questi giorni della lettera pubblicata dal Corriere dello Sport da parte di un tale «.it» al quale risponde Italo Cucci, scatenando le ire del club interista tanto da annullare la consueta conferenza stampa per protesta. La lettera pubblicata dal Corriere dello Sport Infatti, il 14 dicembre 2019 dal sito dell’Inter leggiamo il comunicato stampa: «Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media “che devono garantire il rispetto delle persone” oggi non si terrà la conferenza stampa». In merito all’indirizzo email qualcuno ha sollevato dubbi sulla suanza:mail.it oggi non, forse è stato chiuso appena dopo aver scritto queste dure parole contro ...

magnumpio : @manunceromperca @CorSport Si firma così, ma qualcuno aveva cercato di mandargli un’email (che era stata inclusa ne… - giannipinoli : @SantucciFulvio @car_l_one Il mittente esiste. È logico e comprensibile che si sia firmato con un indirizzo mail d… - MorroLuca1 : @MDBuzzo10 Appunto, umiliati persino da Pistocchi che ha scoperto che l’indirizzo mail non esiste, pazzesco -