eShop di Nintendo Switch | in arrivo le offerte di Natale

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha annunciato che lancerà delle "di" questo giovedì attraverso il suo.La casa di Mario è passata su Twitter per confermare le notizie sui suoi account in Europa, Italia compresa. Quali giochi possiamo aspettarci di vedere in offerta? Bene, per ora è tutto un mistero.si vanta che oltre 700 titoli saranno inclusi nella vendita, anche se probabilmente sarà un mix tra titoli first-party, indie popolari e giochi mai sentititi prima.Se le vendite di altrisono indicative, i principali giochi come Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Astral Chain e così via potrebbero vedere riduzioni di circa il 33%. Tuttavia si tratta solo di supposizioni: non ci resta quindi che aspettare fino a giovedì alle ore 15:00 prima di tuffarci nella libreria di giochi in offerta.Leggi altro...

