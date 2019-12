Esce Immobile 10+1 di Alessandra Amoroso | nuova versione del singolo che ha lanciato la

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dista per arrivare. A darne l'annuncio è l'artista di Galatina, che ha deciso di celebrare i primi 11 anni dal grande successo delcon unadel brano da portare in radio a cominciare dal 20 dicembre. L'annuncio dell'arrivo didiEcco le parole dell'artista, che ha annunciato l'arrivo del brano che ha segnato - più di tutti - la sua ascesa al successo. Da venerdì 20 dicembre ""... la nostra canzone. Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica. La canzone che 10 + 1 anni fa mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi. ...

OptiMagazine : Esce #Immobile10+1 di @AmorosoOf, nuova versione del singolo che ha lanciato la sua carriera - sorridimiale : RT @_imgreeneyes: Ricapitolando: Venerdì esce Immobile 10+1. Sabato ospite a 'Verissimo' (ed ho la sensazione che uscirà il videoclip reali… - Devid9319 : RT @portamiiviia: ODDIO ALESSANDRA AMOROSO SE NE ESCE CON UNA NUOVA VERSIONE DI IMMOBILE ?? -