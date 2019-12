Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore | crisi finita | la coppia torna insieme FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’irruzione nella dinamica didida parte della giovanissima Benedetta Bosi sembrava aver raffreddato i rapporti tra i due ex compagni. L’imprenditore e la showgirl, sposati per anni e ora uniti dal figlio Nathan Falco, sembravano aver preso le distanza l’uno dall’altra in seguito alla presunta nuova fiamma di lui; la giovanissima Bosi aveva gettato non poco scompiglio in famiglia, portando la stessaa definire “destabilizzante” il suo rapporto con il più anziano imprenditore. Ora il rapporto familiare trasembra essersi ricomposto senza drammi. Superate infatti le maldicenze e le frecciate reciproche, dal profilo di lui è arrivata la testimonianza di una ritrovata serenità. Laha infatti trascorso la domenica, a Monte Carlo, in compagnia del ...

