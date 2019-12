Elezioni Regionali Emilia Romagna | Fratelli d’Italia candida un padre “vittima di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si chiama Antonio Margini. “Mi hanno portato via due figli con l’accusa di essere omofobo dopo la separazione da mia moglie che ora ha una compagna”, diceva il 23 novembre all’auditorium di Sant’Ilario durante un incontro organizzato dad’Italia sul caso Bibbiano. Ora correrà alledell’cometo consigliere del partito di Giorgia Meloni. Latura di Margini è stata presentata sabato pomeriggio all’Hotel delle Notarie di Reggioalla presenza del coordinatore regionale Galeazzo Bignami. Il suo nome compare nell’inchiesta “Angeli e Demoni” sul presunto sistema illecito di affidi in val d’Enza di cui l’uomo sarebbe vittima come. Un presunto sistema delineato dall’inchiesta della procura di Reggio, secondo cui alcuni minori sarebbero stati tolti con l’inganno ...

giornalettismo : Jasmine Cristallo gioca una partita fondamentale. È rappresentante delle #sardine in #Calabria, terra dove si svol… - Agenzia_Ansa : #Ndrangheta: voto di scambio, indagato presidente della Valle d'Aosta. Antonio Fosson coinvolto in inchiesta su ele… - berlusconi : Sul #Mes il centrodestra ha votato una risoluzione unitaria, che avevamo scritto noi. In Parlamento e anche in vist… -