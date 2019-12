Elezioni in Algeria | le piazze protestano contro il neo presidente Tebboune | “Voto farsa”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)in, leil neoI risultati delleinsono ora ufficiali: Abdelmadjid, 74 anni, ex premier per tre mesi e vicino al Capo di Stato Maggiore Gaid Salah, è stato elettocon il 58 per cento dei voti e quasi 5 milioni di elettori. Secondo è l’islamista Bengrina al 17 per cento, terzo Benflis e quarto Mihoubi, entrambi al 7 per cento. È forte il malcontento, da sabato 14 dicembre sta scendendo in piazza l’opposizione che considera queste“una farsa”.in, dopo i risultati arrivano le proteste Le proteste riguardano in particolare la capitale, dove i manifestanti continuano a chiedere un cambio radicale della leadership politica, che non si è verificato con lepresidenziali di domenica scorsa. L’elezione di Abdelmadjid, già ...

