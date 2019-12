Elena Santarelli | il bacio di Giacomo e Greta che commuove

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mi fate volare quando vi amate Con queste parole, e una foto postata dei propri bimbi abbracciati,esprime al meglio ciò che pensa ogni mamma nel vedere i figli volersi bene ed esprimere affetto tra loro: commozione immensa. La showgirl ha infatti postato una foto diinsieme: il maggiore avvolge la piccola in un abbraccio e si scambiano un tenero. Un momento dolcissimo, cheha immortalato e condiviso coi fan. Tantissimi i commenti dei follower, che si ritrovano nella stessa commozione della. Solo chi ha più figli può capire quanta fatica si faccia nella quotidianità, cercando di non creare differenze, di conciliare gelosie e contrasti e di generare armonia. Ma anche quanta gioia possa dare qualunque gesto di affetto e complicità tra loro. Fatica e sudore vengono spazzati in un attimo.

jef_sotto : RT @telegnocca: una svolazzante Elena Santarelli ???????????? - v7902315083 : RT @telegnocca: una svolazzante Elena Santarelli ???????????? - zazoomblog : Elena Santarelli: età altezza marito figli Instagram - #Elena #Santarelli: #altezza #marito -