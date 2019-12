eFootball Pro 2019 20 | i risultati della prima giornata e di Juventus – Barcellona

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si è appena conclusa lastagione/20 del campionato.Pro, Konami Digital Entertainment B.V. ha comunicato idei cinque match* disputatisi sabato a: Nantes – Boavista 4-0 / 1-2 Schalke 04 – Celtic Glasgow 1-0 / 1-0 Arsenal – Monaco 1-6 / 2-3 Manchester United – Bayern Monaco 3-2 / 0-01-1 / 1-0 *Ogni match è composto da due partite, una in casa e una in trasferta La classifica, al terminedel campionato.Pro stagione-2020, vede in testa il Monaco e lo Schalke 04 con 6 punti. Lotfi (Lotfi Derradji) si è distinto grazie a quattro gol nella vittoria del Monaco ...

