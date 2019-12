Effetto Grinch e dieta | evitare di esagerare coi dolci

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le feste natalizie alle porte sono una gioia per molti ma non per tutti. I ritmi frenetici della corsa ai regali e la necessità di affrontare bilanci personali e cene in famiglia possono causare episodi di irritabilità. Si tratta del cosiddetto ‘’ – il nome è legato al protagonista dell’omonimo film del 2000, noto per il fatto di detestare il Natale – una condizione di malumore che, nei casi peggiori, può sfociare in depressione. Per tenere sotto controllo questa fastidiosa situazione si può fare riferimento all’alimentazione. A sottolineare i suoi vantaggi per quanto riguarda la prevenzione della malinconia che colpisce molto persone sotto le feste ci ha pensato un recente studio scientifico canadese. Condotto da un team di psicologi attivi presso l’Università del Kansas e pubblicato sulle pagine della rivista Medical Hypoteses, ...

