Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Oggi, a Milano, si è tenuta ladi presentazione di- Unda, il nuovo programma (in onda da mercoledì 8 gennaio 2019 in prima serate su La7) condotto dache andrà alla scoperta delle bellezze naturali del nostro, con una finestra aperta sull'attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo.- Unda: lediinpubblicato su TVBlog.it 16 dicembre 2019 18:18.

SerieTvserie : Eden - Un pianeta da salvare: le dichiarazioni di Licia Colò in conferenza stampa - SMARTCDKEYS_IT : EVERREACH: PROJECT EDEN - 9.69 € Esplora questo enorme mondo alieno e scendi nelle profondità del pianeta per scopr… -