Ecco Rino Gattuso | il nuovo allenatore del Napoli

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiL’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina delè durata poco più di 18 mesi. A seguito della partita di Champions League contro il Genk, la società, nella persona del presidente De Laurentiis, ha infatti sollevato dall’incarico l’emiliano, affidando la panchina dei partenopei a. Il tecnico calabrese, al ritorno in panchina dopo i sei mesi sabbatici a seguito delle dimissioni dal Milan, si ritrova così alla guida di una squadra con grandissimo talento e grandissime ambizioni che, oltretutto, sarà chiamata a disputare gli ottavi di finale di Champions League contro una delle teste di serie della competizione. Impresa non semplice, ma che sicuramente pare essere alla portata delche, è bene sottolinearlo, a differenza di quanto avvenuto in campionato, in Champions è sempre riuscita ad esprimersi ad alti livelli. I ...

