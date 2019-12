Ecco che cos’è il “pesce pene” che ha invaso una spiaggia della California

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Palesemente non è un pene. E poi non è nemmeno un pesce. L’Urechis caupo, questo il vero nome del pesce pene che ha spopolato sui social network dopo che migliaia di esemplari sono stati avvistati a Drakes Beach in, è piuttosto un verme marino che in genere non ci pensa proprio a farsi vedere in giro, preferendo vivere nella sua tana sotto la sabbia. Solo che a volte le tempeste lo sfrattano, gettandolo in pasto – se gli va bene – a casuali fotografi. Conosciamolo meglio. Visualizza questo post su Instagram SHOOK

