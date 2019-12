“Ecce homo erectus” | il manifesto blasfemo spuntato a Roma e rimosso dopo le polemiche

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Ecceerectus”:ilNella mattina di oggi, lunedì 16 dicembre 2019, aè scoppiata una polemica per unappeso su un vetro all’esterno del museo Macro: nella stampa si vede Gesù con le stimmate, l’aureola e un’erezione in corso che posa la mano sulla testa di un bambino inginocchiato e con sopra la scritta “Ecceerectus“. La foto delha fatto il giro del web, suscitando molte reazioni indignate. Al punto chepoche ore l’Azienda speciale Palaexpo (che ha in gestione il museo Macro) ha deciso di rimuovere ilammettendo che il messaggio al suo interno fosse “inequivocabilmente”. Prima che ilvenisse, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni aveva fatto un appello alla sindaca di, Virginia Raggi, ...

