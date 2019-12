È morto l’attore Gianni de Bury | fu il parcheggiatore abusivo in “Così parlò Bellavista”

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Napoli in lutto. Èl'attore partenopeode: aveva 89 anni. L'attore è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a "CosìBellavista" di Luciano De Crescenzo: era il/venditore che vendeva giornali alle coppiette che si appartavano sul Parco della Rimembranza, il Parco Virgiliano a Posillipo.

lightwoodcms : @florencecms mamma mia, io non so come fanno ad amare il film, mi sono annoiato a morte. ho solo amato l'attore che… - Notiziedi_it : Morto l’attore italo-americano Danny Aiello: aveva origini napoletane - Notiziedi_it : E’ morto l’attore Danny Aiello, recitò nel “Padrino” e in “Fa’ la cosa giusta” -