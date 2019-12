“È carne della mia carne” Cristiana Capotondi si scioglie in tv per il compagno

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’attriceè stata ospite del programma di Rai 1 ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Qui ha toccato diversi argomenti, sia professionali che strettamente privati. Per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, proprio oggi, lunedì 16 dicembre, prenderà il via la fiction che la vede protagonista: ‘Ognuno è perfetto’. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato davanti alle telecamere. Sugli albori del suo lavoro ha affermato: “Probabilmente ne ho persi degli altri, ma credo che sia stato un gran regalo sapere che volevo fare questo lavoro”. E sulla fiction: “Si trattastoria di un gruppo di ragazzi, alcuni con sindrome di Down e altri con disabilità mentali, che attraversano l’Europa per far sì che una coppia di ragazzi Down si ricongiunga”. (Continua dopo la foto) Una delle sue grandi certezze ...

