(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il felino, sparito per un paio di giorni, era stato ritrovato gravemente ferito. Il veterinario non si è arreso e gli ha applicato gli arti artificiali: è il primo intervento di questo tipo in Italia. Ora sui social le sue padrone Silvia e Linda raccontano la sua vita

Agenzia_Ansa : Dall'incidente alle protesi hi-tech, ecco Vito il 'supergatto' #ANSA - SkyTG24 : Due protesi al posto delle zampe, Vito è il 'gatto bionico'. FOTO - PediatriaOggi : Ecco Vituzzo, il gatto #bionico: ha due protesi alle zampe posteriori come Pistorius -