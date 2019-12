Doppio successo per i Dragoni Sanniti | ok a Campobasso e Torre del Greco

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Per il campionato di serie C, partita incerta fino all’ottantesimo a, dove isi sono imposti per 30 a 29 sugli Hammers. La sfida inizia in discesa per il XV di Ezio Fallarino, con due mete messe a segno in soli dieci minuti (prima i 5 punti di Aversano, poi la meta di Laviano trasformata da Esposito). I padroni di casa tuttavia rispondono subito, impostando un gioco che metterà in difficoltà i rossoneri per l’intera partita: continue ripartenze intorno ai raggruppamenti e maul avanzanti dalle conquiste in touche. Gli Hammers si portano sul 12 a 12, Esposito con un piazzato regala un piccolo vantaggio ai, ma una terza marcatura degli Hammers e un calcio di punizione trasformato fissano il punteggio sul 22 a 15 a fine primo tempo. Nella ripresa il registro non cambia, con il pacchetto rossoblu protagonista ...

