Doppia scossa nel BeneventanoGente in strada | scuole evacuate

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Due scosse di terremoto di magnitudo 3.1 e 3.6 sono state avvertite a Benevento e in molti comuni vicini. È scattato immediatamente il piano di evacuazione in moltee per gli uffici del tribunale, dove sono state sospese le udienze appena iniziate. Segui su affaritaliani.it

ErasmoPartenope : RT @MediasetTgcom24: Doppia scossa di terremoto nel Beneventano: gente in strada #cronacabenevento - DanyCall1990 : Doppia scossa di terremoto nel Beneventano: gente in strada - Tgcom24 - terrarealtime : TERRA REAL TIME: +++ ULTIM'ORA +++ Doppia scossa di terremoto a San... -