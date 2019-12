Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Gigio, il portiere del Milan, ha partecipatodei 120presentandosi però con un look decisamente particolare che gli è valso una. Tra uno scatto e l’altro, infatti, sul web sono balzati commenti di critica all’outfit scelto dal calciatore. Sebbene tutti gli invitati avessero optato per un completo nero o monocolore, Gigio ha deciso di dare un tocco di originalitàsua figura. Purtroppo, però, ha sbagliato gli abbinamenti ed è incappato in unaper GigioAll’Hotel Principe di Savoia di Milano è andata in scena ladei 120. Presente tra gli altri anche il portiere del Milan Gigio, che si è fatto notare grazie a unasull’outfit. Sull’account ufficiale del Milan, infatti, sono stati pubblicati tutti gli scattiserata e ...

notizieit : Donnarumma: figuraccia epocale alla festa dei 120 anni della squadra -