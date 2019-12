Donnarumma | «Europeo da titolare? Cercheremo di arrivare in fondo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le dichiarazioni di, portiere del Milan e della Nazionale italiana, in occasione del trofeo Golden Boy 2019 Gianluigi, intervenuto sul palco nel corso della cerimonia di premiazione per il trofeo Golden Boy 2019, ha parlato delle sensazioni dell’Italia in vista dell’. Ecco le dichiarazioni del numero uno azzurro e del Milan: «da? C’è un’aria nuova. Siamo un bel gruppo, abbiamo fatto un girone di qualificazione fantastico. Ora c’è la parte più dura.diin». Leggi su Calcionews24.com

_emmegi : @MatteMoretto unico giocatore di livello europeo del Milan oltre a Donnarumma -