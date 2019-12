Donald Trump “dal suo insediamento ha fatto 15 413 dichiarazioni false o fuorvianti”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quello che ha ripetuto più volte – 242, per l’esattezza – è che lo stato dell’economia Usa è il migliore della storia. Ma non è vero, perché secondo il Washington Post, nonostante la situazione del paese sia rosea,non hacosì bene come gli ex presidenti Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson, Bill Clinton e Ulysses S. Grant. Quella sull’economia americana, per il quotidiano americano, rientra fra le 15.413o fuorvianti che il tycoon hadal suo(20 gennaio 2017). Il giornale però osserva che quest’anno il loro numero è cresciuto molto più rapidamente rispetto agli anni precedenti, soprattutto per la questione dell’Ucrainagate e del procedimento di impeachment. Nel 2017, afferma il database Fact Checker del quotidiano,ha1.999o fuorvianti, mentre nel 2018 sono state ...

HelenKennedy : Orlando Sentinel - LucyMilano92 : RT @SecolodItalia1: Impeachment per Trump, mercoledì la Camera vota. Ma tra i dem c’è anche chi sostiene Donald… - SecolodItalia1 : Impeachment per Trump, mercoledì la Camera vota. Ma tra i dem c’è anche chi sostiene Donald… -