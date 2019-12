Domicella | discarica a cielo aperto | denunciato proprietario terriero

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – “Ricettazione”, “rifiuti non autorizzata” e “Smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi”: sarebbero questi i reati di cui dovrà rispondere un uomo didai Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola. Nello specifico, all’esito di un sopralluogo eseguito congiuntamente ad unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno ed ai Vigili del Fuoco di Avellino, in un fondo agricolo diè stata constatata la presenza di decine di autovetture di varie marche, tutte non marcianti ed in stato di abbandono, nonché di numerose parti di autoveicoli. Alla luce delle evidenze emerse, a carico deldel terreno è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro. L'articolo: ...

