Docenti | via il ‘bonus merito’ | cancellato un pezzo della ‘Buona Scuola’ Il fondo da 200

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Cancellata un’altra ereditàriforma renzianaBuona Scuola: un emendamento M5S a firma Vilma Moronese, riformulato e inserito nel maxiemendamento sul quale il governo ha posto la fiducia al Senato, prevede l’addio al “bonus merito” per i. Lo stanziamento da 200 milioni di euro l’anno, sarà utilizzato “dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. “Le risorse saranno spostate sul Fis e dunque ritornano nella disponibilitàcontrattazione di istituto e dunque ai”, spiega il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro. Esulta la capogruppo del M5s in Commissione istruzione al Senato, Bianca Laura Granato: “Mi sono battuta personalmente per questa misura e da insegnante prima ancora che da senatrice, sono soddisfatta del ...

