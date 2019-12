Diritti tv | Mediapro non presenterà altre offerte alla Serie A

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Resta tutto in stallo. La partitatv va di pari passo con la mancanza di una governance stabile nella Lega diA. Domani è prevista una nuova assemblea dei presidenti di A, e da quanto filtra la società spagnola nonnuove, restando fedeleprima che prevedeva 1,15 miliardi di euro a stagione (1,3 circa con idi archivio, la produzione, la raccolta pubblicitaria e marketing) con un’opzione di rinnovo per altri tre anni a determinate condizioni economiche. Questa offerta aveva scadenza al 30 novembre, ma laA non aveva votarla nell’assemblea del 25 novembre, rimandando il discorso a domani. Ad oggi, quindi, la trattativa può dirsi conclusa, almeno finché la Lega non risolverà la questione presidenza. Nel caso in cui le parti non tornassero a trattare – scrive Calcio e Finanza – sullo sfondo resta sempre aperto il ...

