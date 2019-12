DIRETTA Sorteggi Europa League | LIVE estrazione sedicesimi di finale | orario d’inizio

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le ventiquattro squadre che hanno superato la prima fase a gironi più le otto retrocesse dalla Championsdaranno vita aideididell’di calcio, che si terranno oggi, lunedì 16 dicembre, alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera. In casa Italia l’Inter è in prima fascia, mentre la Roma sarà in seconda. Ideidisaranno visibili intv in chiaro su Canale 20 ed in abbonamento su Sky Sport Football, mentre lastreaming sarà fruibile gratuitamente su Mediaset Play ed in abbonamento su Sky Go, infine OA Sport, come al solito, vi assicurerà latestuale della cerimonia. PROGRAMMALunedì 16 dicembre ore 13.00 a Nyon (Svizzera)tv su Sky Sport Football e Canale 20streaming su Sky Go e Mediaset Playtestuale su OA ...

