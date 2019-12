Dinosauri e antichi egizi al festival di sculture di ghiaccio di Zwolle (Di lunedì 16 dicembre 2019) Viaggio nel tempo con brivido a Zwolle, nei Paesi Bassi. L’annuale festival di sculture di ghiaccio è infatti dedicato, per l’edizione 2019, alle epoche storiche. Si va quindi dai Dinosauri all’antico Egitto, dagli astronauti al Medioevo. Il festival si svolge dal 14 dicembre 2019 al 1° marzo 2020 nel centro per convention IJsselhallen della città olandese. Le sculture di quest’anno sono dedicate al tema del Viaggio nel tempo e sono state create da una squadra di artisti di quaranta diverse nazionalità con ben 275mila chili di ghiaccio e altrettanti di neve (foto: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images). https://youtu.be/kcZS18cF eU Dinosauri e antichi egizi al festival di sculture di ghiaccio di Zwolle Wired.

Leggi la notizia su wired

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dinosauri antichi