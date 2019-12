Dinamo Sassari-Ankara | programma | orario e tv Champions League basket 2020

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sfida al vertice del gruppo A nella nona giornata dellaball2019-: mercoledì sera, alle ore 20.30, al “Palaserradimigni” andrà in scena il match trae Türk Telekom. Entrambe le formazioni si presentano a questo confronto con il record di 6 vittorie e 2 sconfitte e avranno la ghiotta occasione di aumentare ulteriormente il margine sulle inseguitrici e di mettere quasi in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale. I sardi stanno vivendo un ottimo momento di forma, testimoniato dai tre successi consecutivi maturati tra campionato (a Brindisi e in casa contro la Fortitudo) e coppa (sul campo del Lietkabelis), e sono determinati a vendicare la sconfitta dell’andata, quando i turchi si imposero per 64-56. Il sodalizio diha fatto altrettanto bene recentemente vincendo le ultime tre gare disputate, ma all’interno dei ...

