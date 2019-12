Diana Del Bufalo | lo sfogo su Instagram | “Con Paolo Ruffini è finita”

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’attriceDelha annunciato con un post sul celebre social network la fine della sua relazione con, attore e presentatore tv “Non stiamo più insieme già da un mese e mezzo”, ha rotto il silenzio sudel. Con un lungo post (che potete leggere sotto), l’attrice ha comunicato … L'articoloDel, losu: “Conè finita” proviene da www.inews24.it.

iolesolito : RT @ladisansa: Diana del bufalo finally si è lasciata con Paolo once and for all e quindi significa che può finalmente fidanzarsi con Crist… - iimshanel : RT @ladisansa: Diana del bufalo finally si è lasciata con Paolo once and for all e quindi significa che può finalmente fidanzarsi con Crist… - IsaeChia : ‘#Amici’, #DianaDelBufalo amareggiata annuncia la rottura con #PaoloRuffini: “#Donne, se avete un sesto senso ascol… -