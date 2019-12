Diana Del Bufalo lancia una grande frecciatina a Paolo Ruffini?

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nella giornata di ieri,delè uscita allo scoperto. Come abbiamo raccontato in questo articolo, infatti, la giovane presentatrice e attrice aveva reso noto con un post su Instagram la fine della lunga e travagliata relazione con. La rottura risalirebbe a circa un mese e mezzo fa. Oggi, però, la ragazza ha pubblicato una Instagram Story che sembrerebbe essere una– neanche troppo velata – diretta a. Nella story si legge: Ogni pagliaccio torna nel suo circo. Ogni regina torna sul suo trono Dacontinua ad esserci un grosso silenzio stampa. Dirà la sua sulla fine della relazione cono, semplicemente, aspetterà che la bufera sia passata? L'articoloDeluna? proviene da Trash Italiano.

